Mit Virus im Krankenhaus: Real vorerst ohne Superstar

Real Madrid muss bei der Klub-WM vorerst wohl auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach Angaben der Königlichen „eine akute Magen-Darm-Grippe“ eingefangen und wurde für Tests und Behandlungen ins Krankenhaus gebracht.

Mbappé (26) hatte wegen der Erkrankung bereits das Auftaktspiel des spanischen Rekordmeisters beim Weltturnier am Mittwochabend gegen Al-Hilal (1:1) verpasst. Weitere Gruppengegner von Real sind der mexikanische Vertreter CF Pachuca am Sonntag (21.00 Uhr) und RB Salzburg am 27. Juni (3.00 Uhr/MESZ).

Real muss bereits auf zahlreiche Akteure verzichten. Gegen Al-Hilal fehlten dem neuen Trainer Xabi Alonso in seinem ersten Spiel neben Mbappé auch prominente Namen wie DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger, der frühere Münchner David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Éder Militão, Endrick oder Ferland Mendy.

