Mit Werder gegen Bayern: Die Deutsche Bundesliga live bei Sky

Das Rheinderby um 13:00 Uhr, Werder gegen die Bayern ab 15:30 Uhr und das „Tipico Topspiel der Woche“ in Frankfurt um 18:30 Uhr

Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem „Tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „Tipico Topspiel der Woche“ in Frankfurt

2. Deutsche Bundesliga: alle Partien des 6. Spieltags von Freitag bis Sonntag live

Streame die deutsche Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass

Dieser Samstag hat es in der ersten und zweiten Deutschen Bundesliga in sich. Ab Mittag bis in den späten Abend dürfen sich Fans auf vier Duelle zwischen absoluten Traditionsvereinen des deutschen Fußballs freuen. Den Auftakt machen in der 2. Deutschen Bundesliga Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln, die erstmals seit Mai 2020 wieder zum Rheinderby gegeneinander antreten. Im Anschluss folgt das Rekordduell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern, die sich am Nachmittag zum 115. Mal im deutschen Oberhaus gegenüberstehen. Im „Tipico Topspiel der Woche“ der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga treffen dann mit Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sowie dem 1. FC Kaiserslautern und dem HSV vier Vereine aufeinander, die den deutschen Fußball über viele Jahrzehnte geprägt haben bzw. noch immer prägen. Zusammen kommen diese acht Vereine auf 405 Spielzeiten im deutschen Oberhaus und 57 Deutsche Meisterschaften – Sky Sport berichtet von 12:30 Uhr bis 23:00 Uhr live.

Insgesamt überträgt Sky Sport an diesem Wochenende die fünf Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen im „Tipico Countdown“ auf den Bundesliga-Samstag ein. Neben dem Bundesliga-Klassiker zwischen Werder Bremen und Bayern München treffen der 1. FC Heidenheim auf den SC Freiburg, Union Berlin auf 1899 Hoffenheim und der VfL Bochum auf Holstein Kiel.

Im Anschluss begrüßen ab 17:30 Uhr Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum „Tipico Topspiel der Woche“ in Frankfurt. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Markus Krösche und Didi Hamann am Sonntag bei „Sky90“

Am Sonntag um 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zu einer neuen Ausgabe von „Sky90“. Dieses Mal ist Markus Krösche zu Gast, der seit drei Jahren als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt tätig ist. Mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen hatten die Hessen einen erfolgreichen Saisonstart und starten nächste Woche in die Europa League. Die weiteren Gäste sind Julien Wolff (Bayern- und Nationalmannschaftsreporter für Welt und Welt am Sonntag), Christopher Michel (berichtet für fussball.news vor allem über Eintracht Frankfurt) und Sky Experte Didi Hamann.

„Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ heute mit Fredi Bobic und Gast Jonas Boldt

Bereits heute ab 18:00 Uhr feiert Fredi Bobic seine Premiere bei „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“, in dem er ab dieser Saison als Stammgast an der Seite von Roman Weidenfeller und Moderator Riccardo Basile mitdiskutieren wird. In der ersten Ausgabe der Saison ist dieses Mal zudem Jonas Boldt zu Gast, der bis Mai dieses Jahres fünf Jahre als Sportvorstand des HSV arbeitete.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

„Guten Morgen Fans!“, das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ genauer auf die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Zu Gast sind dieses Mal Martina Voss-Tecklenburg und André Schubert. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FSV Mainz 05 gezeigt wird.

Michael Leopold und Patrick Helmes führen ab 16:30 Uhr durch „Dein Fußball Sonntag – Die Show“. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der deutschen Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg, ab 19:30 Uhr die von VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und ab 21:30 Uhr die der Begegnung des FC St. Pauli gegen RB Leipzig.

Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Deutsche Bundesliga von Freitag bis Sonntag live

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 6. Spieltags der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben dem Rheinderby in Düsseldorf mit Sky Experte Simon Terodde und dem Topspiel mit Torsten Mattuschka, treffen unter anderem der FC Schalke und Darmstadt 98 am Freitagabend, der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC am Samstag sowie der 1. FC Magdeburg und der KSC (Sky Experte: Torsten Mattuschka) am Sonntag aufeinander.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

18:00 Uhr: „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ auf Sky Sport News

20:00 Uhr: „Matchplan“ mit VfB Stuttgart – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Péter Gulácsi“ auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ und ab 22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC Augsburg – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: SV Werder Bremen – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: VfL Bochum – Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga „Tipico Topspiel der Woche“ 1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“

17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg

18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“

19:30 – 20:15 Uhr: „Highlights XXL“ mit VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit FC St. Pauli – RB Leipzig

Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago