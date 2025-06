Mit zusätzlicher Rolle: Wenninger verlängert bei Austria-Frauen

Carina Wenninger bleibt dem Frauenteam der Wiener Austria erhalten. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Die 127-fache österreichische Nationalspielerin hat ihren Vertrag als Spielerin verlängert, zusätzlich soll Wenninger nach dem Abgang von Lisa Makas der strategischen Entwicklung des Frauenfußballs bei den Veilchen annehmen.

Die sportliche Leitung übernimmt Trainer Stefan Kenesei in einer Doppelfunktion.

Wenninger: „Fühle mich topfit“

„Ich fühle mich immer noch topfit, habe immer noch enorme Lust am Fußball und freue mich daher sehr, bei so einem Traditionsverein zu verlängern und den sportlich erfolgreichen Weg weiter mitzugehen und voranzutreiben. Dass mir in den vertrauensvollen Gesprächen mit der Vereinsführung zudem ein spannender Weg aufzeigt wurde, wie ich parallel zur aktiven Karriere auch abseits des Platzes mithelfen kann, den Frauenfußball bei Austria Wien auf ein neues Level zu heben, war ein weiterer wichtiger Faktor bei meiner Zukunftsentscheidung“, erklärte Carina Wenninger.

