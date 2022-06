Mitglieder-Boom bei der Wiener Austria

via

via Sky Sport Austria

„Das gab‘s noch nie“, heißt es auf der Homepage des FK Austria Wien. Der Grund: Ein unglaublicher Ansturm auf die Mitgliedschaften. In 48 Stunden haben 1.500 Veilchen ihre Mitgliedschaft neu abgeschlossen oder verlängert. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

In der Vorsaison zählte der FK Austria Wien erstmals mehr als 3.000 Mitglieder – am Saisonende waren es 3.500. Heuer könnte dieser Klub-Rekord abermals fällig werden, sofern es in dieser Tonart weitergeht.

Im Vergleich zu Vorsaison wurde der Mitgliedsbeitrag nicht erhöht. Zudem senkt der FAK sogar die Preise auf das Saison-Abo 2022/23 exklusiv für Mitglieder.

Bild: GEPA