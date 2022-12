„Mitgliedschaft niederlegen“: Austria-Fanszene mit Stellungnahme zu Schmid-Entlassung

via

Die Entlassung von Trainer Manfred Schmid beim FK Austria Wien schlägt weiterhin hohe Wellen. Für viele Fußballfans und -interessierte ist die Entscheidung des Gremiums der Wiener Austria unverständlich. Tabellenplatz drei in der abgelaufenen Saison, Tabellenplatz sieben nach 16 Runden in der aktuellen ADMIRAL Bundesliga, der Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League und die Entwicklung von jungen Spielern – Manfred Schmid kann zumindest persönlich auf eine recht erfolgreiche Zeit als Austria-Trainer zurückblicken. Als Ur-Austrianer genießt der 51-Jährige vor allem bei den Fans volle Unterstützung und Solidarität.

In einem gemeinsamen Statement stellen sich die Fanklubs von Austria Wien auf die Seite von Manfred Schmid und verurteilen die Entlassung. Sie kritisieren das Verhalten der Funktionäre und beanstanden fehlende Transparenz der Vereinsstrukturen. Besonders die Investorengruppe rund um Jürgen Werner und Sebastian Prödl stehen hart in der Kritik, auch in den sozialen Medien werden die neuen Geldgeber, aufgrund der bei den Fans unbeliebten Entscheidung, angeprangert.

Besonders brisant: In dem Schreiben wird außerordentlichen Mitgliedern nahegelegt, die Mitgliedschaft bei der Wiener Austria zu kündigen bzw. niederzulegen. Diese Art von Protest soll zwar keinen finanziellen Schaden produzieren, jedoch soll der Unmut der „Austria-Familie“ verdeutlicht werden.

Die Stellungnahme im Überblick:

