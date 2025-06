Mittelfeldspieler verlässt Rapid fix

Mittelfeldspieler Dennis Kaygin verlässt den SK Rapid nach zwei Jahren und wechselt wieder nach Deutschland.

Der 21-Jährige setzt seine Karriere in der 3. deutschen Liga beim FC Ingolstadt 04 fort. Bei Rapid kam Kaygin auf 23 Pflichtspieleinsätze (1 Tor), sowie für 26 Spiele für die zweite Mannschaft (7 Tore).

In der vergangenen Frühjahrssaison war Kaygin an den niederländischen Erstligisten Willem II verliehen. Dort konnte der 21-Jährige in 13 Einsätzen ein Assist beitragen.

Rapid-Sportchef Katzer: Kaygin-Wechsel „am sinnvollsten“

„Dennis Kaygin benötigt in seiner aktuellen Situation möglichst viel Spielzeit, die wir ihm in unserer Profimannschaft nicht garantieren können. Deswegen sind wir gemeinsam zur Auffassung gekommen, dass ein fixer Wechsel ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende am sinnvollsten ist und ich wünsche ´Deno´, der in unseren Mannschaften immer ein sehr geschätztes Mitglied war, für seine weitere Laufbahn nur das Beste“, wird Rapid-Sportchef Markus Katzer in einer Aussendung zitiert.

Kaygin selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: „“Der Kontakt zu den Verantwortlichen des FC Ingolstadt 04 war von Anfang an offen und klar. Ich hatte sofort das Gefühl, dass hier großes Interesse an mir besteht – nicht nur für den Moment, sondern mit einer langfristigen Perspektive. Denn mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt, wie ich mich bei den Schanzern weiterentwickeln kann, und dieser hat mich total überzeugt. Jetzt freue ich mich riesig auf die anstehenden Aufgaben, in die ich mich voll und ganz reinhauen werde.“

Bild: GEPA