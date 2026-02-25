Mittelhandbruch! Austria wochenlang ohne Boateng

Die Wiener Austria muss in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Kelvin Boateng verzichten. Der 25-Jährige zog sich beim Auswärtsspiel gegen den SCR Altach einen Bruch des Mittelhandknochens zu.

Am morgigen Donnerstag soll Boateng operiert werden, wie der Klub in einer Vereinsaussendung bekanntgibt. Der Verein rechnet mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen. In den kommenden Wochen wird der Offensivspieler wieder ins Individualtraining einsteigen.

(FK Austria Wien) / Bild: GEPA