Mitten im Abstiegskampf: HSV trennt sich von Ex-SKN-Erfolgstrainerin Brancao

Der HSV hat sich am Montag von Cheftrainerin Liese Brancao getrennt und reagiert damit auf die anhaltend schwierige sportliche Lage. Vier Spieltage vor Saisonende trennen die Hamburger als Tabellenzwölfter drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

Brancao war erst im Juli 2025 nach Hamburg gewechselt, nachdem sie zuvor über zwei Jahrzehnte den Frauenfußball in Österreich geprägt hatte. Bei den Hanseaten stand die Brasilianerin in 24 Pflichtspielen an der Seitenlinie (Punkteschnitt von 0,88).

Ihre größten Erfolge feierte Brancao als sportliche Leiterin sowie Cheftrainerin beim SKN St. Pölten. Insgesamt saß seit sie bei 229 Spielen auf der Betreuerbank und erreichte mit dem SKN sieben Meister- und sechs Cuptitel sowie drei Teilnahmen an der UEFA Women’s Champions League. Nach Irene Fuhrmann und Maria Wolf wurde sie 2024 als dritte Trainerin in Österreich in den Kurs für das UEFA-Pro-Diplom aufgenommen.

Interimistischer Nachfolger von Brancao wird der langjährige Nachwuchstrainer und frühere Publikumsliebling Rodolfo Cardoso. Der 57-Jährige, der zu seiner aktiven Zeit im offensiven Mittelfeld des Männer-Bundesligisten als Spielmacher die Fäden zog, übernimmt erstmals einen Job im Frauenfußball und sollte am Montagnachmittag bereits seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft leiten.

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