Mitterwallner muss Vuelta nach Sturz beenden

Nach ihrem Sturz ist Mona Mitterwallner zur 4. Etappe der Vuelta a Espana nicht mehr angetreten. Die Tiroler Radsportlerin hatte sich am Dienstag schlimme Schrammen im Gesicht zugezogen.

Die 23-Jährige wollte ihr Debüt bei einer der großen Landesrundfahrten fortsetzen, bekam am Mittwoch aber keine Freigabe durch den Tour-Arzt. Ihr Vorhaben, sich mit den weltbesten Kletterinnen auf der Straße bei einer Grandtour zu messen, muss die Mountainbikerin damit aufschieben.

Die Bergetappen hätten am Mittwoch begonnen. Auch ihre Landsfrau Carina Schrempf trat am Mittwoch nicht mehr in die Pedale.

