Mittwoch im FREE-Stream: Par-3-Contest zum Masters in Augusta

Mit dem US Masters Tournament steht eins der vier Major-Turniere im Golf an. Die besten Spieler der Welt sind am Abschlag. Der Par-3-Contest des Masters findet traditionell am Mittwoch vor Turnierbeginn statt – live im kostenlosen Stream auf Sky Sport Austria.

Das US Masters Tournament in Augusta ist das erste der vier jährlichen Major-Turniere im Golfsport und lässt das Herz vieler Fans höher schlagen. Es findet stets im April und immer auf demselben Golfplatz statt – dem Augusta National in Georgia, USA. Als Titelverteidiger reist Scottie Scheffler an, der Amerikaner konnte das Turnier 2024 gewinnen und sich das berühmte grüne Jackett umhängen.

Vom 10. bis 13. April 2024 findet das klassische Turnier statt, zudem gibt es zahlreiche zusätzliche Angebote rund um das Major in Augusta. Der Par-3-Contest findet traditionell am Mittwoch vor Turnierbeginn statt. Die Spieler verbringen einen Tag mit ihren Familien auf dem Golfplatz und der Spaß steht bei diesem kleinen Turnier im Vordergrund.

Doch bei dieser Veranstaltung wollen immer mehr Spieler nicht teilnehmen, denn es wird gemunkelt, dass ein Fluch auf dem Sieger des Wettbewerbs liegt. Noch nie hat ein Spieler, der den Par-3-Contest gewonnen hat, im selben Jahr auch die ‚Green Jacket‘ gewonnen.

