Mix aus „durchschnitt“ & „stark“! So benoten die Sky-User das Nationalteam
Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Bosnien-Herzegowina wahrt das ÖFB-Team die weiße Weste in der WM-Qualifikation. Nach der Partie konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).
Neben David Alaba wurden drei weitere Spieler mit 4 (= Stark) benotet, der gesamte Rest des Teams bekam die Note 3 (= Durchschnitt).
Auch die Teamleistung wurde mit 3 (= Durchschnitt) beurteilt.
Die ÖFB-Noten im Überblick:
Tor
Verteidigung
Mittelfeld
Angriff
Teamleistung & Teamchef
Bild: GEPA