Mixed-Staffel zum Biathlon-Auftakt mit Schwaiger

Österreichs Biathlon-Team eröffnet die Olympischen Winterspiele in der Mixed-Staffel am Samstag (10.00 MEZ) in der Besetzung Lisa Hauser, Julia Schwaiger, Simon Eder und Felix Leitner. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Vor allem die zweite Frauen-Position neben Hauser wartete auf Bestätigung, weil Dunja Zdouc als nominelle Nummer zwei nach schwankenden Ct-Werten infolge ihrer Corona-Infektion erst auf der Anreise nach Österreich ist.

Frauen-Cheftrainer Fischer hat nach WM-Silber „noch größere Sensation“ im Visier

Österreichs Team geht mit Außenseiterchancen in den Bewerb. Im Vorjahr gelang in veränderter Aufstellung mit WM-Silber hinter Norwegen eine Sensation. Frauen-Cheftrainer Markus Fischer legte seinem Team im windanfälligen Stadion in Zhangjiakou die Latte hoch. „Wenn wir mit so wenig Nachladern wie geht durchkommen, dann könnten wir vielleicht noch eine größere Sensation schaffen.“

„Das sind sehr optimistische Trainer, die wir da im Umfeld haben“, vernahm Hauser den Gold-Traum ihres Trainers eher widerwillig. Österreichs beste Skijägerin verortete das Team in einer Außenseiterposition. „In der Staffel bei Olympia kann schon alles passieren“, meinte Leitner vor seiner Olympia-Premiere. „Ich wäre aber mit einer Bronzenen auch sehr, sehr zufrieden. Eine Medaille wäre richtig lässig.“ Die Frauen beginnen auf jeweils 6 km, die Männer ziehen nach. Die Reihenfolge wollten die Akteure nicht verraten.

(APA) / Bild: GEPA