via

via Sky Sport Austria

Nach einem einjährigen Leihengagement ist Henrikh Mkhitaryan fix von Arsenal zur AS Roma gewechselt. Der 31-jährige armenische Fußball-Teamspieler löste seinen Vertrag mit den Londonern auf und kam ablösefrei zu den Italienern. In der vergangenen Saison verbuchte Mkhitaryan in 22 Meisterschaftsspielen neun Tore und fünf Vorlagen für die Römer.

(APA/sda)

Artikelbild: Getty