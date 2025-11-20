MLS-Abenteuer geht weiter: Müller bleibt in Vancouver

Thomas Müller wird sein Kanada-Abenteuer im kommenden Jahr fortsetzen. „Ja – volle Attacke“, antwortete der Fußball-Weltmeister von 2014 im kicker auf die Frage, ob er definitiv eine zweite Saison bei den Vancouver White Caps in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) spielen wird.

Am Sonntag (3.30 Uhr MEZ) steht für den mittlerweile 36 Jahre alten Müller das Viertelfinale der Play-offs gegen Los Angeles FC um den früheren Bundesliga- und Premier-League-Star Heung-Min Son an. „Gegen Los Angeles wird das Stadion mit 55.000 Zuschauern ausverkauft sein“, sagte Müller: „Seit einigen Tagen gibt’s keine Karten mehr, das muss man im Eishockeyland Kanada erst mal schaffen.“

Obwohl Müller mit 35 Titeln bereits deutscher Rekordhalter ist, würde der Ikone von Rekordmeister Bayern München die Meisterschaft in Nordamerika viel bedeuten. „Im aktuellen Kontext einen sehr großen, es ist mein Hier und Jetzt“, antwortete Müller auf die Frage nach dem Stellenwert eines möglichen Titelgewinns: „Vor allem bin ich in eine neue Liga und ein neues Land gewechselt und hätte dann innerhalb kurzer Zeit eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung miterlebt.“

Müller: „Deutlich entspannter als in München“

Müllers Zwischenbilanz mit acht Toren und drei Vorlagen in neun Partien fällt positiv aus. „Folgerichtig kann ich sagen, dass ich hier sehr zufrieden bin und es mir viel Spaß macht“, äußerte der Offensivstar, der mittlerweile auch in Vancouver nicht mehr unerkannt durch die Stadt laufen kann: „Aber es ist natürlich deutlich entspannter als in München oder dem Rest von Deutschland.“

(SID) Foto: Imago