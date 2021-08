Angreifer Dejan Joveljic wechselt mit sofortiger Wirkung vom deutschen Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zum MLS-Klub Los Angeles Galaxy.

Das teilten die Hessen am Donnerstag mit. Der 21 Jahre alte Serbe hatte in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2024, kam in zwei Jahren aber nur auf zehn Einsätze für die Eintracht. In der vergangenen Saison war Joveljic an den Wolfsberger AC ausgeliehen.

(SID).

Beitragsbild: Imago.