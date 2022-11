Modus und Regeln zur Fußball-WM 2022 in Katar

via

via Sky Sport Austria

Von 20. November bis 18. Dezember 2022 findet in Katar die 22. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft statt. Hier ein Überblick über das Regelwerk und die eingesetzten Technologien.

Modus

Die 32 Mannschaften spielen in acht Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Anschließend geht es im Viertelfinale, Halbfinale und Finale weiter. Steht es in den K.o.-Spielen nach 90 Minuten Unentschieden, folgt eine Verlängerung von 2 x 15 Minuten. Ist auch dann kein Sieger ermittelt, kommt es zum Elfmeterschießen.

Bei Punktgleichheit in der Gruppenphase entscheiden folgende Kriterien:

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Anzahl Punkte aus dem direkten Vergleich

Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen

Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore

Fair-Play-Wertung: Minuspunkte Gelbe Karte -1, Gelb-Rot -3, Rot -4

Losentscheid

Technologie

Neben Videobeweis und der Torlinientechnologie kommt ein weiteres technisches Hilfsmittel zum Einsatz: die halbautomatische Abseitstechnologie. Mithilfe eines Chips im Ball und von mehreren Kameras im Stadion sollen so selbst minimalste Abseitsstellungen schnell und genau erfasst werden. Die Daten werden von einem der Videoassistenten geprüft und direkt an den Referee auf dem Spielfeld weitergeleitet.

Karten

In der Gruppenphase wird ein Spieler nach zwei Gelben Karten für das nächste Spiel gesperrt. Gelbe Karten werden nach dem Viertelfinale gestrichen. Ein Spieler oder Teamoffizieller, der aufgrund einer Roten oder einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, ist für das nächste Spiel seines Teams automatisch gesperrt. Im Falle eines direkten Feldverweises können weitere Sanktionen verhängt werden.

Kader

Anders als sonst dürfen die Teamchefs für die WM 26 statt 23 Spieler nominieren. Das hängt zum einen mit der hohen Belastung der Profis vor der WM und zum anderen mit der erhöhten Ausfallgefahr durch Corona zusammen. Vorab mussten die Teamchefs eine provisorische Liste mit bis zu 55 Spielern bei der FIFA einreichen. Die Nennfrist für die endgültigen Kader ist am 14. November abends, die FIFA veröffentlicht die Kaderlisten am 15. November.

(APA) / Bild: Imago