Ein Trio hat den Trainingsstart des LASK am heutigen Montag verpasst. Die Spieler sollen sich nach neuen Vereinen umsehen.

Valon Berisha, Lenny Pintor und Mohamed Sanogo sind alle vom heutigen Trainingsauftakt der Linzer freigestellt worden. Sie sollen vom Klub die Erlaubnis erhalten haben, um sich aktiv nach neuen Klubs umzusehen. Berisha, der seit Jänner 2024 bei den Linzern kickt, kommt in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen auf keine Torbeteiligung. Zuletzt stand der Kosovare nicht mehr im Kader. Pintor und Sanogo kamen in der laufenden Spielzeit nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Am Abstellgleis: Auch Teixeria vor LASK-Abgang?

Nach Sky-Informationen deutet auch bei Bryan Teixeira vieles auf einen Abgang hin. Der 25-Jährige wechselte erst im vergangenen August von Sturm Graz zu den Linzern und hat noch kein Pflichtspiel für den Klub absolviert.

Die Suche nach einem Abnehmer für den Offensivspieler läuft derzeit im Hintergrund. Interesse gibt es aus den Niederlanden und Belgien.

Bild: GEPA