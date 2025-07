Mögliche Gegner von Rapid und Austria in dritter UECL-Quali-Runde ausgelost

Am Montag wurde in Nyon u.a. die dritte Qualifikationsrunde in der UEFA Conference League ausgelost. Sollten die beiden Wiener Vereine ihre ersten Hürden überstehen sieht der weitere Weg folgendermaßen aus: Der SK Rapid würde im Falle eines Weiterkommens gegen Decic Tuzi auf den Sieger der Partie Dundee United FC (SCO) gegen FC UNA Strassen (LUX) treffen. Auf die Wiener Austria würde FC Baník Ostrava (CZE) oder Legia Warschau (POL) warten. Die Veilchen bestreiten die zweite Quali-Runde gegen Spaeri FC.

Rapid würde sein Drittrunden-Hinspiel am 7. August zu Hause bestreiten, die Austria auswärts.

Beitragsbild: GEPA