Möglicher Rapid-Gegner: AIK Stockholm legt im Hinspiel vor

Im Duell des möglichen Rapid-Gegners im Conference-League-Playoff konnte sich AIK Stockholm im Hinspiel durchsetzen.

Gegen den ungarischen Tabellenvierten der Vorsaison Győri ETO FC feierte AIK vor heimischem Publikum einen 2:1-Heimsieg.

Setzt sich Rapid in der dritten Qualifikationsrunde gegen Dundee United durch, kommt es also möglicherweise zum Aufeinandertreffen mit den Schweden.

Die beiden Playoff-Spiele sind für den 21. und 28. August 2025 angesetzt.

