Möglicher Rapid-Gegner: Chelsea lässt Legia keine Chance

Der FC Chelsea hat einen großen Schritt Richtung Halbfinale der Conference League gemacht. Die Blues gewann ihr Hinspiel bei Legia Warschau souverän mit 3:0 und können schon für die Runde der letzten Vier planen.

Nach einer torlosen ersten Hälfte legte der Titelfavorit im zweiten Durchgang einen Gang zu und ging durch Teenager Tyrique George per Abstauber in Führung (49). Kurz darauf legte der zur Pause eingewechselte Noni Madueke das 2:0 nach (57.). Christopher Nkunku scheiterte in der 73. Minute vom Elfmeterpunkt, nur wenige Sekunden darauf schnürte Madueke den Doppelpack (74.).

In einem möglichen Halbfinale könnte Chelsea auf den SK Rapid treffen, der es im Viertelfinale mit dem schwedischen Klub Djurgardens IF zu tun bekommt.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – George

0:2 – Madueke

0:3 – Madueke

(Red.) / Bild: Imago