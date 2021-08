“Möglichkeit besteht”: Horvath-Abgang laut Korherr ein Thema

via

via Sky Sport Austria

Muss der TSV Hartberg noch einen bekannten Abgang verschmerzen? Sascha Horvath soll im Fokus mehrerer Vereine stehen – auch Obmann Erich Korherr kann einen Abgang nicht ausschließen.

“Man hört immer wieder, dass es Angebote geben soll. Aktuell, bei mir liegt nichts am Tisch. Aber die Möglichkeit besteht”, erklärt der gleichzeitige sportliche Leiter des TSV. So gilt unter anderem der SK Rapid als möglicher Interessent des 25-Jährigen: “Die Topvereine mit den doppelten Belastungen schauen natürlich auf so einen Spieler. Aktuell hat sich noch niemand gemeldet, aber man hört immer wieder, dass solche Vereine mögliche Partner sind von ihm”, erklärt der Funktionär weiter, der allerdings auf die vereinsseitige Vertragsoption bis Sommer 2023 verweist.

1958 140 Sascha Horvath Position Mittelfeld Verein TSV Egger Glas Hartberg

Hinsichtlich der Saisonziele will Korherr so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben: “Wir brauchen nicht so hoch streben, wir sollen immer unsere Hausaufgaben machen und der Klassenerhalt ist mehr als genug.”

