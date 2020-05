Mönchengladbach vs. Leverkusen am 27. Spieltag im Free-TV und Livestream

via

via Sky Sport Austria

Letztes Wochenende kam die deutsche Bundesliga als erste der europäischen Topligen aus der coronabedingten Pause zurück. Auch an diesem Wochenende überträgt Sky wieder sieben Spiele der 27. Runde in der deutschen Bundesliga. Die 4er-Konferenz am Samstag mit den den Spielen Wolfsburg gegen Dortmund und Gladbach gegen Leverkusen gibt es ab 14 Uhr live und frei-empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysportaustria.at.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer 04 Leverkusen LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Samstag um 15:30 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach vs. Bayer 04 Leverkusen inklusive aller Vorberichte in der Konferenz ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und für alle frei-empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysportaustria.at. Das Einzelspiel ist ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD zu sehen.

Beitragsbild: Imago