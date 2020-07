Monaco bestätigt Trainerentlassung: Kovac vor Unterschrift

Noch ist es nicht fix, aber Niko Kovac steht nach Sky Informationen kurz vor der Unterschrift beim AS Monaco.

Die L’Equipe hatte gestern darüber zuerst berichtet. Der Ex-Bayern-Coach befindet sich wohl bereits im Fürstentum, allerdings fehlt die Unterschrift noch.

Deal soll zeitnah über die Bühne gehen

Die AS Monaco hält sich zwar noch bedeckt. Die Verpflichtung von Kovac wurde noch nicht verkündet. Doch am Sonntagmittag bestätigte der französische Erstligist die Entlassung von Robert Moreno. Nach Sky Informationen will der gebürtige Berliner den Job übernehmen. Alle Details sind ausgetauscht und man ist sich auch in allen Vertragsfragen einig.

L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable.https://t.co/K5gGXvIzlV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020

Jetzt muss alles noch finalisiert werden. Es wird aber damit gerechnet, dass der Deal zeitnah über die Bühne geht. Die treibende Kraft war Monacos neuer Sportdirektor Paul Mitchell. Der Engländer war zuvor bei RB Leipzig tätig.

