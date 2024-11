Monaco-GP bleibt langfristig im F1-Rennkalender

Die Formel 1 wird bis einschließlich 2031 in Monaco fahren. Der 2025 auslaufenden Vertrag zwischen der F1 und dem Automobile Club von Monaco (ACM) wurde um sechs Jahre verlängert.

Das Rennen im Fürstentum war bereits bei der Premiere der F1-Weltmeisterschaft 1950 im Programm und ist seit 1955 dauerhaft im Rennkalender verankert.

Monaco-GP bald im Juni

Im kommenden Jahr findet das Rennen auf der Kultstrecke in Monte-Carlo Ende Mai statt, ab 2026 dann jährlich am ersten Juni-Wochenende.

„Ich freue mich, dass die Formel 1 bis 2031 weiterhin in Monaco fahren wird. Die Straßen von Monte-Carlo sind einzigartig und ein berühmter Teil der Formel 1, und der Große Preis von Monaco bleibt ein Rennen, von dessen Sieg alle Fahrer träumen. Mein besonderer Dank gilt S.D. Fürst Albert II. von Monaco, Michel Boeri, Präsident des Automobilclubs von Monaco, und allen, die an der Verlängerung dieser wichtigen Partnerschaft beteiligt sind“, wird F1-CEO Stefano Domenicali in der Pressemitteilung zitiert.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monaco after new multi-year deal#F1 pic.twitter.com/sfXyX4bAJZ — Formula 1 (@F1) November 14, 2024

(Red.)

Bild: Imago