Monaco-Grand-Prix eventuell vor Zuschauern

via

via Sky Sport Austria

Die Formel 1 hofft für den Großen Preis von Monaco am 23. Mai in Monte Carlo auf eine Rückkehr von Zuschauern an die Rennstrecke.

Entsprechende Pläne bestätigte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Interview beim TV-Sender Sky TG24.

Keine Zuschauer in Portugal & Spanien

“Monaco stellt sich so dar, dass erstmals wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern am Sonntag beim Rennen zugelassen sein sollte”, sagte Domenicali. Im Fürstentum sind zuletzt Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt worden.

Für die beiden vorherigen WM-Läufe in Portugal (2. Mai) und Spanien (9. Mai) schloss Domenicali den Einlass von Fans allerdings noch aus: “Unglücklicherweise werden wir dort keine Zuschauer haben.”

(SID)

Beitragsbild: GEPA