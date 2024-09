Monaco-Trainer Hütter feiert CL-Debüt gegen Barcelona

Mit einem Kracher gegen den FC Barcelona gibt Adi Hütter sein Trainerdebüt in der Champions League.

Am Donnerstag empfängt der Vorarlberger mit AS Monaco den überlegenen Tabellenführer der spanischen Fußball-Liga, die Vorfreude beim 54-Jährigen auf die Königsklasse ist riesig. „Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich an die Hymne denke“, sagte Hütter mit Blick auf den ersten Höhepunkt im ausverkauften Stade Louis II.

Die Monegassen und die Katalanen von Trainer Hansi Flick standen sich in diesem Sommer bereits gegenüber. Im Freundschaftsspiel um die sogenannte Joan-Gamper-Trophäe vor einem Monat, dem traditionellen Saisonauftakt von Barcelona gegen einen eingeladenen Gegner, setzte sich der französische Vizemeister mit 3:0 durch. Die beiden Spiele könne man aber nicht vergleichen, betonte Hütter. „Seither hat Barcelona alle fünf Ligaspiele souverän gewonnen. Allerdings sind auch wir gut in Form, hatten einen sehr guten Start und haben auch viel Qualität in der Mannschaft.“

Während Barca nach fünf Runden bereits vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger hat, ist Monaco nach vier Spieltagen mit zehn Punkten derzeit Tabellendritter in der Ligue 1. Flick muss allerdings mehrere Wochen auf den verletzten Leistungsträger Dani Olmo verzichten. Die Hütter-Truppe feierte drei Siege und kassierte einzig beim 1:1 gegen Lens durch einen Elfmeter in der 94. Minute ein Gegentor.

Langes Warten auf Debüt

Als Spieler absolvierte Hütter mit Austria Salzburg vor 30 Jahren sechs Spiele in der Königsklasse, als Trainer musste er lange auf sein CL-Debüt warten. Mit Salzburg und den Young Boys aus Bern war er 2014, 2016 und 2017 in der Qualifikation jeweils an der letzten Hürde gescheitert. „Ich habe mir das aber auch erarbeitet und verdient, als Trainer in der Champions League dabei sein zu können“, betonte Hütter. In der Saison 2018/19 war er mit Eintracht Frankfurt in Halbfinale der Europa League vorgestoßen, für die Königsklasse reichte es bei den Deutschen aber ebenfalls nicht.

Gleichzeitig mit Hütter feiert auch Österreichs Doublesieger Sturm Graz sein Comeback in der Königsklasse auswärts gegen Stade Brest. „Sie haben im letzten Jahr in Frankreich mit Platz drei für eine große Überraschung gesorgt“, sagte Hütter. Nach drei Liga-Niederlagen ist Brest derzeit Tabellen-14., davon solle man sich aber nicht täuschen lassen. „Die waren allesamt gegen absolute Topteams (PSG, Lens, Marseille, Anm.). Es ist noch zu früh zu sagen, wo sie stehen“, erklärte Hütter.

Ein kleiner Vorteil für Sturm könne möglicherweise sein, dass Brest in der Königsklasse nicht in ihrem laut Hütter „sehr unangenehmen Heimstadion“ an der windigen Atlantikküste spielen kann, sondern nach Guingamp ausweichen muss. Vizemeister Salzburg empfängt Brest in der zweiten Runde am 1. Oktober in Wals-Siezenheim.

ÖFB-Legionär vor Comeback

Sein Startelf-Comeback könnte Gernot Trauner feiern. Der ÖFB-Teamspieler im Diensten von Feyenoord Rotterdam kehrte am Wochenende nach fast dreimonatiger Verletzungspause seit der EURO in den niederländischen Ligabetrieb zurück. Der 32-jährige Innenverteidiger wurde beim 2:2 auswärts gegen Groningen in der Halbzeitpause eingewechselt. Teamkollege Thomas Beelen blieb angeschlagen in der Kabine und ist auch für das CL-Auftaktspiel gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen am Donnerstag (18.45 Uhr) zuhause im Hexenkessel „De Kuip“ fraglich.

Eine unangenehme erste Hürde hat auch RB Leipzig mit einem Auswärtsspiel bei Atletico Madrid erwischt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose und den ÖFB-Legionären Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald tritt am Donnerstag um 21.00 Uhr in der spanischen Hauptstadt an. Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo bekommt es zeitgleich mit Arsenal zu tun.

