Monatelange Pause! Austria Wien gibt Verletzungs-Update zu Saljic

Austria-Youngster Sanel Saljic fällt aufgrund eines Teileinrisses des Syndesmosebandes voraussichtlich bis zur Winterpause in der Fußball-Bundesliga aus. Das gab der Club nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Der 19-jährige Kreativspieler zog sich die Verletzung am Samstag beim 3:2-Auswärtssieg der „Veilchen“ bei der WSG Tirol zu. Nach dem Abgang von Dominik Fitz hatte es Saljic in den jüngsten sechs Partien stets in die Startelf geschafft.

(APA)

Beitragsbild: GEPA