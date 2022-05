Mit Gaël Monfils hat der in der Tennis-Weltrangliste bestgereihte Franzose für die French Open in Paris absagen müssen. Der 22. im ATP-Ranking leidet an einer Fußverletzung. Er werde sich wegen eines Fersensporns operieren lassen, wie der 35-Jährige am Montag via Twitter bekannt gab. Die French Open beginnen am kommenden Sonntag.

Artikelbild: Imago