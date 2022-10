via

via Sky Sport Austria

Austria Lustenau und die SV Ried haben sich am Sonntag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga torlos mit 0:0 getrennt. Eine leistungsgerechte Punkteteilung, bei der die Gäste am Ende dem Sieg näher waren.

„Man darf auf keinen Fall zufrieden sein mit einem 0:0, mit nur einem Punkt. Da müssen wir einfach mehr Qualität zeigen und das Spiel für uns entscheiden. Da war heute einfach mehr drin“, sagte Ried-Stürmer Christoph Monschein im Sky-Interview.