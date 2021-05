via

via Sky Sport Austria

Torschütze Christoph Monschein äußerte sich im Sky-Interview über den Europacup-Einzug des FK Austria Wien:

“Ich glaube, so wie die Saison verlaufen ist, war das ein positiver Abschluss”, meinte Monschein nach der Partie beim WAC. Über seine Zukunft sagte er: “Ich glaube, in den nächsten Tagen werden wir schauen, was passiert. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich heute nochmal spielen durfte.”