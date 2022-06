Monschein wechselt zur SV Ried

Christoph Monschein wechselt erneut den Verein.

Der 29-jährige Mittelstürmer wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga vom LASK zur SV Ried, der in der Frühjahrssaison an den SCR Altach ausgeliehen war.

Im Herbst 2021 bestritt Christoph Monschein 13 Spiele für den LASK. Nach seiner Frühjahrs-Leihe zum SCR Altach wechselt der Offensivspieler nun fix zur SV Ried.

„Vom Profil haben wir einen Spielertypen wie Christoph Monschein gesucht. Er bringt eine extreme Dynamik mit, hat einen guten Tiefgang und macht Tore“, betont Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried. „Er hat bei allen seinen Stationen gezeigt, dass er ein richtig torgefährlicher Stürmer ist. Christoph Monschein ist im besten Fußballeralter. Er ist voll motiviert und will noch einmal zeigen, welch Potential er hat, dass er noch hungrig ist und erfolgreich sein will.“

„Es war mir sehr wichtig, wieder am Platz zu stehen und Fußball spielen zu können. Ich möchte in Ried zeigen, was ich kann. Die SV Guntamatic Ried ist für mich der perfekte Verein, um wieder Spaß am Fußball zu haben. Ich möchte mich jetzt schnellstmöglich einleben, mit Ried möglichst viele Punkte holen und hier etwas bewegen“, sagt Christoph Monschein.

(Quelle: LASK/SV Ried)/Bild: GEPA