Montenegro-Tormann Sarkic im Alter von 26 Jahren gestorben

Montenegros Fußball-Nationaltorwart Matija Sarkic ist im Alter von 26 Jahren gestorben. Das gab sein englischer Club Millwall am Samstag bekannt. Angaben zur Todesursache machte der Zweitligist zunächst nicht. Noch vor zehn Tagen stand Sarkic im Testspiel gegen Belgien für Montenegro im Tor.

„Der Millwall Football Club ist zutiefst erschüttert, den Tod von Matija Sarkic im Alter von 26 Jahren bekanntgeben zu müssen“, hieß es in der Mitteilung. Der im ostenglischen Grimsby geborene Sarkic war 2023 von Erstligist Wolverhampton Wanderers zu dem Londoner Verein gewechselt und in der abgelaufenen Saison der Stammgoalie der „Lions“.

„Alle im Verein senden Matijas Familie und Freunden in dieser unglaublich traurigen Zeit ihre Liebe und ihr Beileid“, hieß es in Millwalls Mitteilung weiter. „Der Verein wird zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Matijas Familie zu respektieren.“

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

