Montpellier-Profi mit Covid-19 im künstlichen Koma

via

via Sky Sport Austria

Große Sorge um Montpellier-Profi Junior Sambia.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler vom französischen Erstligisten war am Dienstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, da er unter Magen- und Atemproblemen litt.

Die ersten Tests auf das Coronavirus verliefen negativ. Neben den ursprünglichen Beschwerden kamen später auch schwere Atembeschwerden dazu und so musste Sambia in ein größeres Spital in Montpellier verlegt werden, weil die kleine Klinik Castelnau-le-Lez für die starken Symptome nicht ausreichend ausgerüstet war.

Mittlerweile soll Sambia im künstlichen Koma auf der Intensivstation liegen und beatmet werden. Das berichten verschiedene Medien in Frankreich.

Sein Spielerberater Frederic Guerra sagte der Zeitung Le Parisien: „Sein Zustand ist stabil. Er hat sich weder verschlechtert noch verbessert.” Guerra weiter: „Es ist wirklich hart. Wahrscheinlich hat er sich beim Einkaufen infiziert.“

Sein Verein hat seit Donnerstag kein Statement mehr über den Gesundheitszustand des 23-Jährigen abgegeben.

Bild: Imago