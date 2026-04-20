Montreal Canadiens starten mit Sieg in die NHL-Playoffs

Die Montreal Canadiens sind mit einem Sieg in die NHL-Playoffs gestartet.

Sie setzten sich auswärts gegen die Tampa Bay Lightning mit 4:3 nach Verlängerung durch und führen damit in der „best of seven“-Serie mit 1:0. Der Vorarlberger David Reinbacher kam dieses Mal für die Canadiens nicht zum Einsatz. Buffalo Sabres gegen Boston Bruins endete 4:3, Colorado Avalanche gegen Los Angeles Kings 2:1 und Vegas Golden Knights gegen Utah Mammoth 4:2 – womit es lauter Heimsiege gab.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago