Der spanische EM-Teilnehmer Alvaro Morata wird auch in der kommenden Saison für Juventus Turin stürmen.

Morata wird ein zweites Jahr vom spanischen Fußball-Meister Atletico Madrid ausgeliehen, gab Juventus am Dienstag bekannt. Die Turiner haben nach dieser Saison eine Kaufoption auf den Stürmer, der in der abgelaufenen Saison in allen Bewerben 20 Tore für Juve erzielt hat.

