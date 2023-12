Moser läuft beim Sprint in Östersund auf Rang 27

Der Tiroler Benjamin Moser hat am Sonntag beim Langlauf-Weltcup-Sprint in Östersund den 27. Platz erreicht.

Als 22. der Qualifikation schaffte es unter die Top 30 und damit in die Viertelfinal-Phase. Als Sechster seines Laufs schied Moser aber mit 15,52 Sekunden Rückstand auf den norwegischen Laufsieger Even Northug klar aus. Die Siege gingen an dessen Landsmann Johannes Hösflot Kläbo und bei den Frauen an die Schwedin Emma Ribom.

Bereits in der Qualifikation war erwartungsgemäß Teresa Stadlober als 40. ausgeschieden. Für die 30-jährige Salzburgerin war es dennoch ein besonderer Tag, war es doch ihr 200. Start in einem Weltcup-Rennen. Sie tritt am Sonntag über die 10 km im Einzelstart an und hat da weit höhere Erwartungen, im Männer-Rennen wird Mika Vermeulen dabei sein.

(APA)

Bild: GEPA