Moser und Scherz qualifizieren sich für WM-Sprint-Viertelfinale

Langläufer Benjamin Moser hat sich bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim für das Viertelfinale im Skating-Sprint qualifiziert.

Der Tiroler schaffte es am Donnerstag im Prolog als 23. als einziger Österreicher in die Top 30, Michael Föttinger (45.) und Lukas Mrkonjic (128.) scheiterten klar. Der Niederösterreicherin Magdalena Scherz gelang als 24. ebenfalls die Qualifikation. Die ersten Medaillen bei den Titelkämpfen in Norwegen werden in den Finalläufen (12.30 Uhr) vergeben.

Zwei skandinavische Medaillenkandidaten fehlten verletzungsbedingt. Die Schwedin Linn Svahn verpasst wegen einer bei einem Trainingssturz am Vortag erlittenen Gehirnerschütterung die gesamte WM. Norwegens Erik Valnes musste aufgrund einer Rückenblessur passen, er könnte aber bei den nächsten Bewerben wieder zum Einsatz kommen. Zudem fielen etliche gemeldete Teilnehmer erkrankt aus.

(APA) / Bild: GEPA