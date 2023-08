Mostar fertigt Breidablik ab – LASK vor Playoff-Duell mit bosnischem Meister

Der LASK kann sich für das Playoff in der Europa League auf Zrinjski Mostar als Gegner einstellen.

Der Meister von Bosnien-Herzegowina gewann am Donnerstag das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde gegen Breidablik mit 6:2 (5:0). Das Rückspiel nächsten Donnerstag auf Island ist wohl nur noch Formsache. Im Duell um den Einzug in die Gruppenphase hat der LASK im Hinspiel am 24. August Heimvorteil, das Retourspiel steigt am 31. August.

Zrinjski, der älteste noch existierende Club Bosniens und in der vergangenen Saison überlegen mit 20 Punkten Vorsprung Meister, machte in Mostar schon in der ersten Halbzeit alles klar. Spielmacher Tomislav Kis (2., 30.) und die Stürmer Matija Malekinusic (22., 40.) und Kapitän Nemanja Bilbija (33.) trafen für die Mannschaft von Trainer Krunoslav Rendulic.

Nach dem Wechsel legte Antonio Ivancic (55.) das 6:0 nach, ehe Anton Logi Ludviksson (64.) und Gisli Eyjolfsson (74.) zwei Ehrentreffer gelangen. Die Bosnier spielten ab der 31. Minute in Überzahl.

(APA)/Bild: Imago