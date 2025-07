MotoGP auf dem Sachsenring – wer stoppt Marc Marquez? Der Deutschland Grand Prix live bei Sky Sport

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport insgesamt 19 Stunden vom Sachsenring live – alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP™, Moto2™ und Moto3™

Moderatorin Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Eddie Mielke sowie die beiden Sky Experten Lukas Tulovic und Florian Alt kommentieren

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Deutschlands größtes Motorsport-Event steht bevor. Die MotoGP ist auf dem Sachsenring zu Gast, jährlich zieht es tausende Motorsportbegeisterte an die legendäre Strecke. So strömten im vergangenen Jahr über 250.000 Fans an die fahrerisch anspruchsvolle Rennstrecke, die für ihre engen Kurven und ihr traditionsreiches Layout bekannt ist.

Der elfte Saisonlauf markiert zugleich die Halbzeit des Rennkalenders. Für den WM-Führenden Marc Marquez könnte es in den letzten Wochen kaum besser gelaufen sein: Zuletzt feierte er seinen dritten Sieg in Folge und baute seine Führung weiter aus. Während sein Bruder und WM-Zweitplatzierter, Alex Marquez, nach seinem Handbruch hofft, beim Sachsenring wieder an den Start gehen zu können, strebt auch der Drittplatzierte Francesco Bagnaia einen Platz auf dem Podium an. Kann Marc Maquez seine Siegesserie auf deutschem Boden fortsetzen oder gelingt es einem seiner Verfolger, den aktuellen Spitzenreiter zu stoppen und neuen Schwung in die Titeljagd zu bringen?

Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag insgesamt über 19 Stunden live vom elften Grand-Prix-Wochenende der Saison aus Deutschland. Auf Sky Sport Mix werden alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen komplett live übertragen. Eddie Mielke und Sky Experte Lukas Tulovic begleiten das Geschehen am Samstag und Sonntag live vom Sachenring und kommentieren die Sessions gemeinsam mit Sky Experte Florian Alt. Moderatorin Lisa Hofmann führt die Zuschauer:innen durch das MotoGP-Wochenende.

MotoGP 2025 bei Sky Sport

Mit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE(TM) World Championship berichtet Sky Sport 2025 über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt. Insgesamt wird Sky Sport 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenenden live übertragen.

Das Team von Sky Sport bleibt 2025 unverändert: Als Kommentatoren werden wieder Eddie Mielke und Lukas Gajewski im Einsatz sein. An ihrer Seite wird immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören sein. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Außerdem wird Sky Sport von ausgewählten Rennen wieder live von vor Ort berichten.

Der Grand Prix von Deutschland live bei Sky Sport:

Freitag, 11.7.:

8:25 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix

8:55 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:40 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

13:10 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix

13:55 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix

Samstag, 12.7.:

8:35 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

9:15 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix

12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix

13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix

14:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag, 13.7.:

9:35 Uhr: MotoGP: “Warm Up – GP Deutschland“ auf Sky Sport Mix

10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix

12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix

13:15 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix

Dienstag:

19:30 Uhr: Highlights: GP Deutschland auf Sky Sport Mix

