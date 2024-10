MotoGP: Bagnaia holt in WM-Wertung weiter auf

Das Titelrennen in der MotoGP spitzt sich zu. Weltmeister Francesco Bagnaia verkürzte am Samstag im Sprint vom Grand Prix in Japan den Rückstand in der Gesamtwertung auf den Führenden Jorge Martin auf nur noch 15 Punkte. Der Italiener sicherte sich in Motegi den Sieg, sein spanischer Ducati-Markenkollege Martin landete auf dem vierten Platz.

Bagnaia profitierte von einem Sturz des in Führung liegenden Rookies Pedro Acosta vier Runden vor Schluss. Bagnaia zog vorbei und ließ sich seinen insgesamt sechsten Sprintsieg der Saison nicht mehr nehmen. „Ich bin sehr zufrieden, denn es war nicht einfach“, sagte er. Zweiter wurde Enea Bastianini (Italien/Ducati) vor dem früheren Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien/Ducati).

Am Sonntag steht in Japan das Hauptrennen (7 Uhr) an. In der Gesamtwertung führt Martin mit 372 Punkten vor Bagnaia (357), Bastianini (300) liegt schon weit dahinter. Nach dem 16. WM-Lauf stehen noch vier weitere Rennwochenenden auf dem Programm.

(SID)/Bild: Imago