MotoGP: Bezzecchi gewinnt zum Saisonabschluss

Marco Bezzecchi (Aprilia) hat das letzte Saisonrennen der MotoGP in Valencia gewonnen.

In Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez (Spanien/Ducati) triumphierte der italienische Motorradpilot vor Raúl Fernández (Spanien/Aprilia) und Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio (Italien). Für Bezzecchi war es der sechste Erfolg in der MotoGP und für Aprilia der erste Doppelsieg seit dem Rennen in Katalonien im September 2023.

Alex Márquez, der Bruder des Weltmeisters Marc, kam als Sechster ins Ziel. Dass er die Saison als Vizeweltmeister beenden würde, stand bereits zuvor fest. Am Samstag hatte er den Sprint gewonnen.

Marc Márquez hatte im September in Japan seinen siebten Titelgewinn in der MotoGP perfekt gemacht. Eine Woche später stürzte er in Indonesien folgenschwer und erlitt eine Fraktur am Schulterblatt, sodass er seine Saison beenden musste.

