MotoGP: Martin gewinnt in Misano – Bagnaia Dritter

Eine Woche nach seinem Horrorcrash ist MotoGP-Weltmeister Francesco „Pecco“ Bagnaia beim Großen Preis von San Marino aufs Podium gefahren.

Der ohne gröbere Verletzungen davongekommene Italiener landete am Sonntag in Misano beim Sieg des Spaniers Jorge Martin auf dem dritten Platz. Marco Bezzecchi komplettierte als Zweiter einen Ducati-Dreifachsieg. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa überzeugte bei seinem zweiten Wildcard-Einsatz wie schon im Sprint am Samstag mit Rang vier.

Bagnaia war in Barcelona nach einem spektakulären Abflug am Bein überfahren worden, gesundheitlich angeschlagen schaffte es der WM-Spitzenreiter sieben Tage später von Startplatz drei trotzdem aufs Stockerl. „Ich wollte den Fans unbedingt etwas bieten. Ich war nach der Rennmitte schon völlig zerstört. Ich bin einfach nur glücklich, es war nicht leicht“, sagte der 26-Jährige.

KTM-Pilot Binder nach Crash nur 14.

Sprint-Sieger Martin verkürzte den Rückstand in der WM nach einem perfekten Wochenende auf 36 Punkte, Bezzecchi liegt 65 Zähler zurück. KTM-Hoffnungsträger Brad Binder verpasste nach einem Crash auf Platz vier liegend ein Spitzenergebnis und musste sich mit Rang 14 begnügen. Auch Jack Miller, der zweite Werksfahrer des rot-weiß-roten Rennstalls, war in einen Unfall involviert. Superstar Marc Marquez landete auf seiner schwächelnden Honda auf dem guten siebenten Platz.

Vor den Augen von Motorrad-Legende Valentino Rossi und 141.056 Zuschauern entwickelte sich in den ersten Runden ein Dreikampf um die Führung. Pole-Setter Martin fuhr voran, dahinter kämpften Bagnaia und Bezzecchi um die Plätze. Zehn Runden vor Rennende verlor Bagnaia den Anschluss und kurz darauf den zweiten Platz an Bezzecchi. Pedrosa hatte zudem sein erstes Podium seit 2017 im Visier, am Ende blieb der 37-jährige Spanier aber hinter Bagnaia. In zwei Wochen geht es mit dem Großen Preis von Indien auf dem Buddh International Circuit weiter.

(APA)/Bild: Imago