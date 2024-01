MotoGP-Rennen in Argentinien abgesagt

Das MotoGP-Rennen in Argentinien fällt dieses Jahr aus. Die Organisatoren haben den für 7. April geplanten Grand Prix wegen der Wirtschaftskrise im Land abgesagt, wie sie am Mittwoch verkündeten.

Das Rennen wird im Rennkalender 2024 nicht ersetzt. „Die MotoGP hofft, dass sie 2025 in Termas de Rio Hondo wieder fährt“, hieß es.

Argentinien steckt in einer anhaltenden Wirtschaftskrise mit dreistelliger Inflation, negativen Währungsreserven, einer schnell an Wert verlierenden Peso-Währung. Über 40 Prozent der Bevölkerung leben in Armut.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago