MotoGP-Saison für Weltmeister Márquez vorbei

Für Weltmeister Marc Márquez ist die MotoGP-Saison schon dreieinhalb Wochen vor dem Finale in Valencia gelaufen.

Wegen seiner Schulterverletzung wird der Spanier in diesem Jahr an keinem Rennen mehr teilnehmen und auch den traditionellen Test direkt nach dem letzten Lauf verpassen. Das gab das Ducati-Werksteam am Donnerstag bekannt.

Márquez hatte Ende September in Japan seinen siebten MotoGP-Titel perfekt gemacht, war eine Woche später in Indonesien aber folgenschwer gestürzt. Der 32-Jährige erlitt eine Fraktur am Schulterblatt und musste operiert werden, die Hoffnungen auf ein Comeback noch in dieser Saison zerschlugen sich. Die „klinische Entwicklung der Verletzung“ verlaufe zwar normal, aber Márquez müsse „vier Wochen lang seinen Arm komplett ruhigstellen, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann“, hieß es in der Mitteilung.

„Wir wissen, dass uns ein schwieriger Winter mit viel Arbeit bevorsteht, um meine Muskeln wieder auf 100 Prozent zu bringen und für 2026 bereit zu sein“, sagte Márquez: „Das darf uns nicht das große Ziel vergessen lassen, das wir dieses Jahr erreicht haben: wieder Weltmeister zu werden. Bald werden wir alle gemeinsam feiern.“ Die Motorrad-WM macht an diesem Wochenende in Malaysia Halt, danach warten noch die Stationen in Portugal und Valencia/Spanien.

(SID) Foto: Imago