MotoGP-Saisonen 2025 und 2026 starten in Thailand

Die kommenden beiden Saisonen in der MotoGP werden auf dem Chang International Circuit in Buriram, also in Thailand eröffnet.

Die gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Der Thai Grand Prix ist seit 2018 Bestandteil des WM-Kalenders und war immer im Oktober abgehalten worden. 2025 wird dort am 2. März in die kommende Saison gestartet.

„Südostasien ist einer unserer wichtigsten Märkte, für den Sport und unsere Fabriken und Partner“, erklärte Carmelo Ezpeleta, der CEO des MotoGP-Promoters Dorna. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war im Katar Schauplatz des Saisonstarts.

(APA)/Bild: Imago