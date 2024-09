MotoGP: Termin für WM-Rennen 2025 auf Red Bull Ring fixiert

Die Motorrad-Weltmeisterschaft macht auch nächstes Jahr Mitte August in Österreich Station. Der Motorrad-Weltverband FIM und MotoGP-Promoter Dorna veröffentlichten am Donnerstag den WM-Kalender 2025 mit den Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg von 15. bis 17. August.

Der Österreich-GP ist das 13. Saisonrennen. Auf dem Red Bull Ring ist die MotoGP seit 2016 zu Gast, im vergangenen August verfolgten 150.000 Zuschauer das Rennwochenende.

Der WM-Kalender 2025 umfasst 22 Rennen in 18 Ländern. Der Saisonstart erfolgt am 2. März in Thailand, das Finale steigt am 16. November in Valencia.

(APA)/Bild: GEPA