MotoGP-Weltmeister Martín verpasst auch drittes Rennen

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín wird auch den „Grand Prix of The Americas“ im texanischen Austin (28. bis 30. März / live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) verpassen.

Wie der Spanier auf einer Pressekonferenz mitteilte, zwingen ihn die Frakturen an der linken Hand, die er sich bei einem Trainingssturz vor Saisonstart zugezogen hatte, zu einem längeren Zuschauen und der Absage für das dritte WM-Rennen.

„Ich kann bestätigen, dass ich nicht in Austin sein werde. Ich würde gerne, aber ich kann kein Rennen fahren. Ich weiß auch noch nicht, ob ich in Katar an den Start gehen kann“, sagte der Aprilia-Pilot. Der Grand Prix in Katar findet Mitte April statt. Martíns Absage für den Grand Prix in Argentinien am kommenden Wochenende stand bereits länger fest.

Martín hatte in der vergangenen Saison auf einer Ducati seinen ersten Titel in der Königsklasse geholt, danach erfolgte der Wechsel zu Aprilia. Martin triumphierte als erster Rennfahrer mit einem Kundenteam in der MotoGP.

