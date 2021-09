Moukoko jüngster Spieler und Torschütze der deutschen U21-Geschichte

via

BVB-Youngster Youssoufa Moukoko hat als jüngster Debütant und jüngster Torschütze der deutschen U21-Nationalmannschaft erneut Geschichte geschrieben.

Das Offensivjuwel von Borussia Dortmund stand im EM-Qualifikationsspiel in San Marino mit 16 Jahren und 286 Tagen in der Startelf und traf in der 39. Minute zum 3:0.

Den bisherigen Altersrekord hielt Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), der im Oktober 2020 mit 17 Jahren und 159 Tagen in der U21 debütiert hatte. Jüngster Torschütze war bisher Julian Draxler im Jahr 2011 mit 17 Jahren und 323 Tagen. Moukoko hatte schon im März bei der EM-Gruppenphase zum DFB-Aufgebot gehört, verletzte sich aber vor dem ersten Spiel und kam nicht zum Einsatz.

