Moukoko mit Doppelpack bei Nizza-Kantersieg

Youssoufa Moukoko hat seinem Startelfdebüt für OGC Nizza gleich zweimal getroffen und seinen Teil zum 8:0 (6:0) gegen Ligue-1-Rückkehrer AS Saint-Etienne beigetragen.

Der 19-Jährige, von Borussia Dortmund mit Kaufoption an den französischen Erstligisten ausgeliehen, traf beim 120. Vereinsgeburtstag in der 26. und 39. Minute, einen weiteren Treffer bereitete er vor, ehe er nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde.

„Diese 120-Jahr-Feier wird in Erinnerung bleiben, auch in meiner, denn Spiele mit solchen Ergebnissen kommen nicht oft vor, wenn überhaupt“, sagte Nizzas Trainer Franck Haise. Erstmals in diesem Jahrtausend hatte ein Team in der Ligue 1 in den ersten 45 Minuten ein halbes Dutzend Tore erzielt.

Für Nizza war es der zweite Sieg im fünften Saisonspiel, am Mittwoch startet das Team um den früheren Bayern-Profi und Kapitän Dante (40) gegen Real Sociedad aus Spanien in die Europa League.

