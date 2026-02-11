Mourinho bald CR7-Coach?

Wird Jose Mourinho bald Trainer von CR7? ESPN berichtet, dass „The Special One“ nach der Weltmeisterschaft 2026 das Traineramt der portugiesischen Nationalmannschaft übernehmen soll.

Während der WM wird Roberto Martinez auf der Bank Platz nehmen. Doch der Vertrag des 53-Jährigen läuft nach dem Turnier aus und soll nicht verlängert werden.

Mourinho steht aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag (bis 2027). Abgeneigt scheint der 63-Jährige nicht zu sein: „Ich möchte eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft spielen und ein Land um eine Mannschaft vereinen, wie ich es bereits viele Male mit Vereinen getan habe.“ Vielleicht demnächst auch als Coach von Cristiano Ronaldo.

